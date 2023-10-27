Kolay kurulmadı bu devlet.

Kolay kurulmadı bu Cumhuriyet.

Acılar var temelinde, gözyaşları var.

Bu uğurda ölen canlar var.

Kan var.

İnanç var.

Ve Atatürk gibi büyük bir asker, büyük bir deha var.

Her tür yokluğa rağmen kazanılmış bir zafer var.

Her tür yokluğa rağmen kuruldu bu devlet.

Bir devrimcinin, dâhi bir komutanın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, halkı ile birlikte kazandığı askeri bir zafer var.

Kolay kurulmadı bu devlet.

Kolay kurulmadı bu cumhuriyet.

İki gün sonra Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlayacağız.

Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun…

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* Cumhuriyet, Doğu Blokunun, Birinci Dünya Savaşı’nın galibi olan şımarık, kibirli, emperyalist Batı Blokuna karşı zaferidir.

* Cumhuriyet, kan ve gözyaşı dökülerek kazanılan Bağımsızlık Savaşıdır.

* Cumhuriyet, tarihi tersine çevirendir,

* Cumhuriyet, tarihin normal akışını simgeleyen Sevr Antlaşması’nı yırtan, onun yerine tarihi tersine çeviren Lozan Antlaşması’nı koyandır

* Cumhuriyet, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel dönüşümdür

* Cumhuriyet, Endüstri Devrimi’ni ıskalayan, Tarım Devrimi aşamasında patinaj yapan, toprak ağalarının ve din adamlarının egemenliğinde, nüfusu ağırlıklı olarak köleleştirilmiş eğitimsiz köylülerden oluşan bir toplumdan, çağdaş, kentsel, endüstriyel bir toplum yaratmanın mucizevi başarısıdır

* Cumhuriyet, sadece toplumu değil, bireyi de bağımsızlaştıran ve özgürleştirendir.

* Cumhuriyet, kadının özgürlüğüdür.

* Cumhuriyet, nüfus sayımlarında bile dikkate alınmayan, “adı olmayan” kadını, erkeklerle eşit haklara kavuşturandır.

* Cumhuriyet, çağdaş eğitimin ta kendisidir.

* Cumhuriyet, eğitim ve öğretimi, inanç dogmatizminden kurtarmak, insanlara sorgulayıcı, araştırıcı nitelikler kazandırmak, onları çağdaş bilgilerle donatmak, ‘fikri hür, vicdanı hür’ kuşaklar yaratmaktır.

* Cumhuriyet sevgidir, dostluktur, insanlıktır, barıştır.

* Cumhuriyet düşmanlarıyla bile barış ve dayanışma aramaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’tur

* Cumhuriyet, akıldır, bilimdir, çağdaşlıktır.

* Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

* Cumhuriyet, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletidir.

* Cumhuriyet, şeffaf ve adil, periyodik seçimdir.

* Cumhuriyet, temel İnsan Haklarının korunmalığı ve özgürlükleridir

* Cumhuriyet, laiktir, laikliktir.

* Cumhuriyet, inançları devlet aygıtının dışında tutmak, bütün inançlara eşit uzaklıkta olmak, hepsini ve inançsızları da korumaktır.

* Cumhuriyet, çoğunlukta olan ve en güçlü nitelik taşıyan inancın ötekiler üzerindeki baskısına izin vermemektir.

* Cumhuriyet, Sosyal Devlettir,

* Cumhuriyet, fırsat eşitliği ve sosyal adalettir.

* Cumhuriyet, ana karnından ölene kadar herkesin sağlık, eğitim, konut gibi temel hizmetlerden yararlanmasıdır.

* Cumhuriyet, Hukuk Devleti olmaktır.

* Cumhuriyet, bütün vatandaşların Temel Hak ve Özgürlüklerinin devlete ve birbirlerine karşı eşit olarak korunmasıdır.

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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanları ruhlarınız şad olsun.

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.