Arslan yürekli Filistinli kız.

Ve ona alaycı suratla bakan yüreksiz caniler.

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Filistinli aile içinde iken tank ile gelip evini yıkan,

İnsanları diri gömen İsrail’e lânet olsun.

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2009 da Hıristiyanların Noel’i Bayramı ile Müslümanların 1430 Hicrî yılbaşı,

aynı güne denk geldi.

29 Aralık 2008 Pazartesi ::: 1 Muharrem 1430 idi.

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AH GAZZE!

Bomba sesleriyle girdi yeni yıla Gazze!

Çok yazık! İslâm âlemi toptan düşmüş acze

Sana kaldı işimiz Allah’ım, celle ve azze

Kahr u gazap eyle israile kahr u gazap eyle

Ne yazık ki, tarihin; iki bin dokuzuna

Yüreğimiz yanarak girdik

Bin kere lânet olsun İsrail domuzuna

Biz onları insan bilirdik

Kızardık Hitler’e, faşist derdik

Nasıl yaktın insanları diye söverdik

Sözümü geri aldım, özür dilerim Hitler’den

Meğer dünyayı temizlemek istemiş itlerden

Bu ne vahşet! Bu ne kana doymazlıktır!

Bu vahşete susmak, alçaklıktır, aymazlıktır!

Eski günlerimiz olsaydı, işi koymazdık bu hâle

Mundar eller, çakal gibi saldırıyor hilâle

Hem iki bin dokuz, hem bin dört yüz otuz,

İki yılbaşı el ele geldi, Yahudi’ye haber verdi.

İsa, Musa ve Ahmet diyorlar ki biz yokuz

Çocuk ve kadınların öldürüldüğü yerde.

Neye dua edersin, duvarlar önünde sallanıp ey Yahudi?

Yaptığın soykırım tarihe kapkara bir sayfa olacak

Ey âdemoğlu görün, duyun, işte o lânetli kavim bu idi

Yaptıkları vahşet göreceksiniz, kendi sonu olacak

Duvarlar önünde saralı gibi sallanıp cinayet diliyorsun

Dua değil ettiğin, sen Hz. Musa’ya sövüyorsun

Tevrat’ta, İncil’de, Kuran’da yok öldürmek

Sen bebecikleri, kadıncıkları, çocukları öldürüyorsun

İki yılbaşı üç peygamber ile olmadın ıslâh, İsrailli

Üç bin yıldır, kovuldun, sövüldün çünkü aslın lânetli

Her yerden kovulurken uzandı sana Osmanlı eli

Sen ne yaptın? Isırdın köpek gibi o mübarek eli

İSRAİL KİMDİR?

Yıllardır bu soruya cevap arıyordum. National Geograhp’de John Rice, İsrail ordusunu tam tarif eden bir söz yayınlandı.

CANİ VE TERÖRİST İSRAİL İÇİN NE DEDİLER? ( YIL: 2009)

İnsanlık, bu kadar mı iflas eder? - - - - - - Estrangole Edessa

Bunun adı hayvanlıktır - - - - - - - - - -- - - - Gautami

Tok insanlar, aç insanları yedi - - - - - - - Monotype Corsiva

Bir yanda aç ve zavallı toplum,

öte yanda dünyanın en zengin toplumu - - - - - - - Raavi

Yüreğine öldürme virüsü bulaşmış,

insan olduğunu unutmuş vahşiler - - - - Bayron dö Markis Sırtlan sürüler, anasının sütünü emen

ceylan yavrularını parçaladılar - - - - - - - Fuat Cebeci

Bu ne kana doymazlık!

Bunlar insan olamaz! - - - - - Yaşar Nuri Öztürk

Gözlerini kan bürümüş şeytanî zekâyla

saldıran sırtlan sürüsü. - - - -- - - - - ?

Tok insanlar, aç insanları yedi - - - - - - - - - - - - - ?

İsrail’in yaptığı sivil katliamları, resmen soykırımdır.