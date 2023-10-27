Arslan yürekli Filistinli kız.
Ve ona alaycı suratla bakan yüreksiz caniler.
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Filistinli aile içinde iken tank ile gelip evini yıkan,
İnsanları diri gömen İsrail’e lânet olsun.
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2009 da Hıristiyanların Noel’i Bayramı ile Müslümanların 1430 Hicrî yılbaşı,
aynı güne denk geldi.
29 Aralık 2008 Pazartesi ::: 1 Muharrem 1430 idi.
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AH GAZZE!
Bomba sesleriyle girdi yeni yıla Gazze!
Çok yazık! İslâm âlemi toptan düşmüş acze
Sana kaldı işimiz Allah’ım, celle ve azze
Kahr u gazap eyle israile kahr u gazap eyle
Ne yazık ki, tarihin; iki bin dokuzuna
Yüreğimiz yanarak girdik
Bin kere lânet olsun İsrail domuzuna
Biz onları insan bilirdik
Kızardık Hitler’e, faşist derdik
Nasıl yaktın insanları diye söverdik
Sözümü geri aldım, özür dilerim Hitler’den
Meğer dünyayı temizlemek istemiş itlerden
Bu ne vahşet! Bu ne kana doymazlıktır!
Bu vahşete susmak, alçaklıktır, aymazlıktır!
Eski günlerimiz olsaydı, işi koymazdık bu hâle
Mundar eller, çakal gibi saldırıyor hilâle
Hem iki bin dokuz, hem bin dört yüz otuz,
İki yılbaşı el ele geldi, Yahudi’ye haber verdi.
İsa, Musa ve Ahmet diyorlar ki biz yokuz
Çocuk ve kadınların öldürüldüğü yerde.
Neye dua edersin, duvarlar önünde sallanıp ey Yahudi?
Yaptığın soykırım tarihe kapkara bir sayfa olacak
Ey âdemoğlu görün, duyun, işte o lânetli kavim bu idi
Yaptıkları vahşet göreceksiniz, kendi sonu olacak
Duvarlar önünde saralı gibi sallanıp cinayet diliyorsun
Dua değil ettiğin, sen Hz. Musa’ya sövüyorsun
Tevrat’ta, İncil’de, Kuran’da yok öldürmek
Sen bebecikleri, kadıncıkları, çocukları öldürüyorsun
İki yılbaşı üç peygamber ile olmadın ıslâh, İsrailli
Üç bin yıldır, kovuldun, sövüldün çünkü aslın lânetli
Her yerden kovulurken uzandı sana Osmanlı eli
Sen ne yaptın? Isırdın köpek gibi o mübarek eli
İSRAİL KİMDİR?
Yıllardır bu soruya cevap arıyordum. National Geograhp’de John Rice, İsrail ordusunu tam tarif eden bir söz yayınlandı.
CANİ VE TERÖRİST İSRAİL İÇİN NE DEDİLER? ( YIL: 2009)
İnsanlık, bu kadar mı iflas eder? - - - - - - Estrangole Edessa
Bunun adı hayvanlıktır - - - - - - - - - -- - - - Gautami
Tok insanlar, aç insanları yedi - - - - - - - Monotype Corsiva
Bir yanda aç ve zavallı toplum,
öte yanda dünyanın en zengin toplumu - - - - - - - Raavi
Yüreğine öldürme virüsü bulaşmış,
insan olduğunu unutmuş vahşiler - - - - Bayron dö Markis Sırtlan sürüler, anasının sütünü emen
ceylan yavrularını parçaladılar - - - - - - - Fuat Cebeci
Bu ne kana doymazlık!
Bunlar insan olamaz! - - - - - Yaşar Nuri Öztürk
Gözlerini kan bürümüş şeytanî zekâyla
saldıran sırtlan sürüsü. - - - -- - - - - ?
Tok insanlar, aç insanları yedi - - - - - - - - - - - - - ?
İsrail’in yaptığı sivil katliamları, resmen soykırımdır.