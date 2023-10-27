Arslan yürekli Filistinli kız.

Ve ona alaycı suratla bakan yüreksiz caniler.

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Filistinli aile içinde iken tank ile gelip evini yıkan,

İnsanları diri gömen İsrail’e lânet olsun.

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  2009 da Hıristiyanların Noel’i Bayramı ile Müslümanların 1430 Hicrî yılbaşı,

aynı güne denk geldi.

29 Aralık 2008 Pazartesi ::: 1 Muharrem 1430 idi.

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AH GAZZE! 

Bomba sesleriyle girdi yeni yıla Gazze!

Çok yazık! İslâm âlemi toptan düşmüş acze 

Sana kaldı işimiz Allah’ım, celle ve azze

Kahr u gazap eyle israile kahr u gazap eyle

Ne yazık ki, tarihin; iki bin dokuzuna

Yüreğimiz yanarak girdik

Bin kere lânet olsun İsrail domuzuna 

Biz onları insan bilirdik

Kızardık Hitler’e, faşist derdik

Nasıl yaktın insanları diye söverdik  

Sözümü geri aldım, özür dilerim Hitler’den 

Meğer dünyayı temizlemek istemiş itlerden 

Bu ne vahşet! Bu ne kana doymazlıktır! 

Bu vahşete susmak, alçaklıktır, aymazlıktır!

Eski günlerimiz olsaydı, işi koymazdık bu hâle   

Mundar eller, çakal gibi saldırıyor hilâle       

Hem iki bin dokuz, hem bin dört yüz otuz,

İki yılbaşı el ele geldi, Yahudi’ye haber verdi.  

İsa, Musa ve Ahmet diyorlar ki biz yokuz

Çocuk ve kadınların öldürüldüğü yerde.         

Neye dua edersin, duvarlar önünde sallanıp ey Yahudi?

Yaptığın soykırım tarihe kapkara bir sayfa olacak

Ey âdemoğlu görün, duyun, işte o lânetli kavim bu idi  

Yaptıkları vahşet göreceksiniz, kendi sonu olacak    

             

Duvarlar önünde saralı gibi sallanıp cinayet diliyorsun  

Dua değil ettiğin, sen Hz. Musa’ya sövüyorsun

Tevrat’ta, İncil’de, Kuran’da yok öldürmek 

Sen bebecikleri, kadıncıkları, çocukları öldürüyorsun

İki yılbaşı üç peygamber ile olmadın ıslâh, İsrailli  

Üç bin yıldır, kovuldun, sövüldün çünkü aslın lânetli

Her yerden kovulurken uzandı sana Osmanlı eli

Sen ne yaptın? Isırdın köpek gibi o mübarek eli   

selahattin aydemir 2-1

İSRAİL KİMDİR?

Yıllardır bu soruya cevap arıyordum. National Geograhp’de  John Rice, İsrail ordusunu tam tarif eden bir söz yayınlandı.  

CANİ VE TERÖRİST İSRAİL İÇİN NE DEDİLER?  ( YIL: 2009)

İnsanlık, bu kadar mı iflas eder? - - -  - - -     Estrangole Edessa

Bunun adı hayvanlıktır           - - - -  - - - - - -- - - -          Gautami

Tok insanlar, aç insanları yedi   - - - - - - -   Monotype Corsiva 

Bir yanda aç ve zavallı toplum,

      öte yanda dünyanın en zengin toplumu   - - - - - - -    Raavi 

Yüreğine öldürme virüsü bulaşmış,

       insan olduğunu unutmuş vahşiler  - - - -  Bayron dö Markis         Sırtlan sürüler, anasının sütünü emen

             ceylan yavrularını parçaladılar  - - - - - - -    Fuat Cebeci

Bu ne kana doymazlık!

                   Bunlar insan olamaz!   - - - - -   Yaşar Nuri Öztürk 

Gözlerini kan bürümüş şeytanî zekâyla

                           saldıran sırtlan sürüsü. - - - -- - - - -           ?  

Tok insanlar, aç insanları yedi     - - - - - - - - - - - - -          ?

İsrail’in yaptığı sivil katliamları, resmen soykırımdır.

selahattin aydemir 1-1

                                                                                    