“Anitta, Pithana nın oğlu, Kuššara kralı, söyle:

O Gökyüzünün Fırtına Tanrısı nın sevgilisi idi.

Kuššara kralı, kentten büyük bir kudretle inip, Neša yı bir gecede gücü sayesinde aldı.

Neša kralına saldırdı, ama Neša’nın halkına kötülük etmedi.

Onları (kendisinin) “anaları” ve “babaları” yaptı.

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Sarı, gri ve yeşilin, sert ve bereketli bir coğrafyada yarattığı ıssız güzellikte, tunç çağının büyük başkenti, tüm azametiyle karşımızda duruyor. Bir zamanların yüksek sur duvarları, tapınakları artık ayakta olmamasına rağmen, önümüzde uzayıp giden kalıntılar, geçmişin görkemini hayal edebilmeye yetiyor.

Bu uygarlığa ev sahipliği yapan Karadeniz Bölgesinin İç Anadolu’ya açılan kapısı olan Çorum İli , Anadolu kültür mozaiği içerisinde eşsiz bir konuma sahiptir. Günümüzden 7 bin yıl öncesine ait kültürel verilere rastlanan Çorum’da, ilk organize devleti kuran Hititlerin ilk başkenti Hattuşa bulunmaktadır. Hattuşa Anadolu’nun kalbinde, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınmış ülkemizdeki 9 değer arasında yer almaktadır.

Hititler, tarihte Anadolu'da hüküm sürmüş Mısır uygarlığı ile gibi antik dönemin iki süper gücünden biridir. Hint-Avrupa dil ailesine dahil bir dil konuştukları için Hint-Avrupa kökenli bir topluluk olduğu kabul edilmektedir. M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu'ya göç ederek yerli Hatti beylikleri üzerinde hâkimiyet kurdukları bilinmektedir.

Anadolu'ya geliş yönleri arasında, Kafkasya üzerinden, Çanakkale Boğazı'ndan ya da Karadeniz'den geldiklerine dair çeşitli görüşler öne sürülmüştür. En genel kabul gören görüş, Kafkasya üzerinden Anadolu'ya indikleri yönündedir.

Tarihteki ilk kralları Kuşşara kralı Pithana'dır. İlk yerleşim yerleri ise Kuşşara'dır. Pithana'nın oğlu Anitta zamanında başkentleri Neşa (Kaniş) olmuştur. Anitta, Hatti krallığının başkenti olan Hattuş'u (Boğazköy), çok büyük hazineleri olduğunu tahmin ederek kuşatmış fakat şehirde herhangi bir şey bulamayınca kızarak şehri tamamen yakıp yıkmış ve “Geceleyin yaptığım bir saldırı ile şehri aldım. Yerine yaban otu ektim. Benden sonra her kim kral olur ve Hattuş’u yeniden iskan ederse gökyüzünün (Fırtına Tanrısı’nın) laneti üzerinde olsun.” diyerek ünlü lanetini savurmuştur.

Daha sonra Anitta'nın soyundan gelen torunu Hattuşa'yı bu kez Hitit krallığının başkenti yapacak ve kendisine de Hattuşili adını verecektir. Hattuşa antik kalıntıları bugün dünya çapında değerlidir.

Peki Anitta kimdir?

Anitta, Pithana’nın oğlu ve Kuşşara şehrinin kralıdır. Hatti döneminin en önemli krallarından birisi olan Anitta, M.Ö. 18.yüzyılda yaşamıştır.

Anitta birlik sağlamak için önce babasının ülkesini, daha sonra da Netta, Zelpa ve sonunda da lanet ettiği Hattuşa’yı alarak Anadolu’da büyük bir güç haline geldi ve kendisini Büyük Kral ilan etti. (Daha sonra Anitta, Hititlerin dinî törenlerinde “Kussaralı Adam” olarak anılır ve kendisine Krallar Kralı, Kralların Atası denilmiştir.)

Bulunan tabletlerde Anitta Hattuşa’yı açlıktan bitkin bir durumda iken bir gecede savaşarak ele geçirmiştir. Şehir yakılıp yıkılmış, yeniden şehir kurulmasın diye şehrin bulunduğu yere dikenler, yabani otlar ektirmiştir. Bu konu ile ilgili Anitta’nın “Hattuşaş şehri açlıktan kırılınca, tanrım Siu onu taht tanrıçası Halmasuit’e teslim etti. Ve ben bir gecede onu kendi gücümle aldım ve şehrin yerine yabani otlar ektim. Benden sonra kim kral olur da, Hattuşaş’ı yeniden iskan ederse, o gökyüzündeki Fırtına Tanrısı’nın lanetine uğrasın.” diye beddua ettiği bu günkü tabletlerden anlaşılmaktadır.

Bu bedduadan Hattuşa’nın fethinin önemini çıkartıyoruz. Zira Hattuşa Anitta’nın Anadolu’da birlik oluşturduğu son büyük zaferidir. Burada bir daha görkemli bir şehir kurulmasın diye böyle beddua yapmıştır. Çünkü Hattuşa fethedilmeden önce Hattiler Anadolu'da zengin bir şehir kurmuşlardı. Bu şehri; Asur , Mezopotamya tüccarları geniş pazar yerleriyle ünlü Anadolu’da son derece canlı alışveriş merkezi haline dönüştürerek zengin bir şehir haline getirmişlerdi. Buranın fethi Anitta’yı Büyük Kral yapan zaferidir. Hattilerin çöküşe uğradığı, Hititlerin Anadolu'ya hakim olduğu savaştır.

İlimizde, Anitta adıyla hizmet veren, 1997 yılından 2008 yılına kadar 3 yıldızlı, 2008 yılında yeni binanın yapılmasıyla 5 yıldızlı otel olarak, 217 oda 532 yatak kapasitesi, açık-kapalı otoparkı, kapalı yüzme havuzu, Türk Hamamı, sauna ve fitness salonu, bay-bayan kuaförü, toplantı ve balo salonları, restoranıyla siyaset dünyasından sanat camiasına, sporcu gruplarından yerli ve yabancı turistlere, iş seyahati için bölgeyi ziyaret eden iş insanlarına ve münferit misafirlere Çorum’un ilk ve tek 5 yıldızlı oteli bulunmaktadır.

Sevgiyle kalın..