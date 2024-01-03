2023 Yılında pek çok olumsuzluk yaşadık, fakat iki sevindirici olayın altını çizmek gerekiyor. Birincisi tüm engellemelere rağmen 100. Yılında Cumhuriyetin halk tarafından kutlanıyor olması. İkincisi Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan “Süper Kupa” maçının, son anda iptal edilmesi, Atatürk adının ve kurduğu cumhuriyetin, ne kadar kitlelere indiği gerçeğidir. Yattığı yerden düşmanlarını yenen, Ortadoğu’da adı ile zafer kazanan liderdir Atatürk.

Süper Kupa Maçının cumhuriyetin 100. Yılında Atatürk ve laiklik düşmanı Suudi Arabistan’da yapılması baştan hatadır. Suudiler Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” pankartının asılmasını ve Atatürk tişörtlerinin giyilmesini de engellemeye kalkınca, Fenerbahçe ve Galatasaray takımları maça çıkmama kararı alıyor. Tarihi bir hatadan Türkiye’nin onurunu kurtarıyorlar.

Dileriz AKP iktidarına, Suudi Arabistan Hükümeti ile ilişkilerinde bir ders olur. AKP Suudi Arabistan Kralı öldüğünde “Milli Yas” ilan etti. Atatürk adını, havaalanlarından, futbol stadyumlarından kaldırdı. İlah gibi taptıkları Suudiler ise bu olayda da gerçek yüzlerini gösterdiler.

Suudi Arabistan mutlak monarşi ve teokrasi ile yönetilen bir diktatörlüktür. 21. Yüzyılda ortaçağ kurallarına göre yönetiliyor. ABD’nin Ortadoğu’da eli, ayağı, koludur.

Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluğunda, Türkiye Cumhuriyeti’nin topraklarında, Suudi Arabistan vatandaşı olan, muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı katletmiştir. Sonra da AKP iktidarı Kaşıkçı dosyasını Suudilere satmıştır. Satma konusunda oldukça mahir olan mevcut iktidar, neleri satmadı ki? İktidarın eski Maliye bakanı Kemal Unakıtan neyle öğünüyordu? “Babalar gibi satarız”

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz neyi satacağımızı iyi biliriz” dememiş miydi? Katar’a satılanların listesini yapsam sayfa yetmez. Kanalları satıyorlar, limanları satıyorlar, toprağı satıyorlar, Türk Vatandaşlığını satıyorlar. Tank Palet Fabrikasını satıyorlar. İktidara gelişinin ilk yıllarında Erdoğan “Ben ülkemi pazarlamakla mükellefim” dememiş miydi? Haliyle Federasyon maçı da satmış.

Sonuçtan elbette Suudiler ve bizim mevcut iktidar şaşkın. Her şeyin alınıp satıldığı şu dünyada, iktidarın mantığı çerçevesinde işin ucunda para varken “Bu nereden çıktı?” diyorlar. Demek ki İstiklal Marşı’nı okutmayınca, söz konusu ulusal onur olunca ve Atatürk’ün yasaklanması olunca silah ters tepebiliyor.

Kadını aşağılayan, hor gören, pilavı eliyle yiyen, şifa diye deve sidiği içen, taşla taharetlenen çöl bedevisinden mi öğreneceğiz? Nerde İstiklal Marşı okuyup, nerde Atatürk resmi baskılı tişört giyeceğimizi?

Kurduğu cumhuriyeti 100. Yılında halkın büyük bir coşkuyla sahiplenmesi ve yine 2023 yılının son günlerinde yattığı yerden Ortadoğu’ya ayar vermesiyle, Atatürk bir daha dahi olduğunu, yenilmezliğini gösterdi. Atatürk 2023 yılına çifte damga vurdu. 2024 yılını da iyimserlikle açmış oldu. Kabrinden de olsa Atatürk’ün daha çok zaferlerine tanık olacağız, hiç kuşkunuz olmasın.

Tüm değerli okuyucularımın yeni yılını kutluyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum.