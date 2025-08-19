Yıldız Park Bahçe Salon’da aile ve yakınlarının yanı sıra sevenlerinin katıldığı nişan töreni Çorum siyasetinin üç önemli ismini de bir araya getirdi.

Zeynep & Umutcan çiftinin evliliğe ilk adımı olan nişanına katılan AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve 26-27'inci dönem AK Parti Çorum Milletvekili, Ege Bölge Koordinatörü ve İller Bankası Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, çiftin yüzüklerini birlikte takarak çifte mutluluk diledi.

Müzisyen Bünyamin Taşdemir'i müzisyen arkadaşları Bağlama Ercan Aygün, solist Nazlı Kalender, Clavye Ünal Kaya, üflemeli Hakan Katı, saksofon Veli Kalender, gitar Suat Coşkuner, Keman Erman Toptaş ritim saz Mustafa Kuik de nişana katılarak genç çifte mutluluk diledi.

Yıldızpark Düğün Salonları sahibi Doğan Ergül, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, iş insanları Metin Ünal, Bülent Özdoğan, Kemal Öz, Beyaz Saray Düğün Salonları sahibi Dursun Burcu, Hakan Yalçınkaya, Okan Hergün, CHP Belediye Başkan adayı Mimar Levent Çöphüseyinoğlu, Nurettin Ateş, Yıldızpark Düğün Salonları Genel Müdürü Koray Ergül de nişanda Taşdemir ve Çetinöz ailelerinin mutluluğuna ortak oldu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ