Nuriye & Arif Çınar çiftinin oğlu Ebubekir ile Zeliha & Mehmet Beker çiftinin kızları Elanur’un Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi 5. Sokak Kardeşler Apartmanı’nda bayrak kaldırma ile başlayan düğünü Yıldızpark Düğün Salonu’ndaki nikah ile son buldu.

Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken düğüne Vali Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Davetliler genç Çınar ve Beker ailelerini kutlayarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi