AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Özellikle milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu önemli kanun teklifine göre; en düşük emekli aylığı, ocak ödeme döneminden itibaren 20 bin TL olacak. Uzman isim, yeni 'torba yasa' teklifine dair detayları aktardı.

"MİLYONLARCA VATANDAŞI DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR"

Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TBMM Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifinin, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sisteminde milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren köklü değişiklikler içerdiğini belirterek, "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adlı bu paketin özellikle emekli maaşları ve istihdam destekleri konusunda önemli düzenlemeler barındırdığını aktardı.

EN DÜŞÜK MAAŞ DÜZENLEMESİ

Yeni düzenlemenin en çarpıcı maddesinin, milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyen 'taban aylık' artışı olduğunu vurgulayan Karakaş, teklifle beraber; yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan vatandaşlarla hak sahiplerine dosya bazında yapılan en düşük aylık ödeme tutarının, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olmak üzere 20 bin TL'ye yükseltildiğini kaydetti. Karakaş, bu düzenlemeyle emeklilerin ekonomik refahının artırılması ve sosyal devlet ilkesinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

İŞVERENLERE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

2016'dan beri işverene asgari ücret desteği sağlandığını, her asgari ücret değişikliğinde destek tutarlarının da değiştiğini ve en son işçi başına aylık 1000 TL olarak uygulandığını hatırlatan Karakaş, istihdamın korunması özellikle esnaf ve KOBİ maliyetlerinin düşürülmesi için asgari ücret desteğinin 2026'da da kesintisiz süreceğini vurgulayıp, maddeye göre, şartları tutan tüm özel sektör işverenlerine işçi sayısı ve sektör ayrımı olmaksızın sigortalı başına günlük 42,33 TL, aylık ise 1270 TL tutarında destek sağlanacağını kaydetti. Karakaş, bu destekten yararlanabilmek için iş yerlerinin 2025'deki sigortalı sayısının altına düşmemesi ve kayıt dışı işçi çalıştırmamasının şart koşulduğunu da ekledi.

KAMU GÖREVLİLERİNİ DE İLGİLENDİRİYOR

Kanun teklifinin yalnızca emekli ve işçileri değil, kamu görevlilerini de yakından ilgilendirdiğini vurgulayan Karakaş, 57 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda önemli güncellemeler yapıldığını, yeni düzenlemeye göre adaylık sürecinde; eğitimlerde başarısız olan, birden fazla uyarma veya kınama cezası alan adayların memuriyetle ilişiğini kesileceğini, daha önemlisi, bu şekilde ilişiği kesilenlerin 3 yıl boyunca yeniden devlet memuru olarak atanamayacağını belirtti. Diğer yandan Karakaş, disiplin cezalarının yargı yoluyla iptal edilmesi halinde ortaya çıkan zaman aşımı boşluklarının da giderildiğini söyledi. Karakaş "Mahkeme kararı idareye ulaştığında zaman aşımı süresi dolmuş veya dolmak üzereyse, idareye karar gerekçesini dikkate alarak işlem yapması için 4 aylık net bir ek süre tanımlanıyor" ifadelerini kullandı.

Devamında Karakaş "Dijital çağın gereklerine uygun olarak, Siber Güvenlik Başkan Yardımcısı kadrosuna sahip personelin mali, sosyal ve emeklilik hakları, stratejik öneme sahip diğer üst düzey yöneticilerle eşitleniyor. Öte yandan, Türkiye Varlık Fonu ve iştiraklerinin özel hukuk hükümlerine tabi kalarak, piyasa şartlarında daha etkin ve rekabetçi bir şekilde yönetilmesinin önü açılıyor" dedi.