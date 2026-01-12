Çorum Mimarlar Odası Başkanlığına yeniden seçilen Pınar Karakurt ve Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Valisi Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, şehrin mimari gelişimine katkı sunan, yaşam alanlarını daha estetik ve fonksiyonel hale getirmek için özveriyle çalışan mimarların önemine dikkat çeken Vali Ali Çalgan, tüm mimarları takdir etti. Vali Çalgan, Çorum Mimarlar Odası’nın yeni dönem çalışmalarında başarılar dileyerek, oda yönetimine kolaylıklar temennisinde bulundu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ