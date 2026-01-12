Çorum’un Kargı ve Sungurlu ilçelerinde Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri, su ürünleri denetimleri kapsamında baraj ve iç sularda hafta sonu da dâhil olmak üzere yoğun denetimler gerçekleştirdi.

Ülke genelinde 9–13 Ocak 2026 tarihleri arasında planlanan su ürünleri denetimleri kapsamında, barajlarda kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu çerçevede Kargı ve Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik personeli tarafından ilçelerde hafta sonu da dâhil olmak üzere denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde baraj ve iç sularda yürütülen avcılık faaliyetleri titizlikle kontrol edilirken, yasak av araç ve gereçleri, avlanma zamanları ile mevzuata aykırı uygulamalar mercek altına alındı. Ekipler, su ürünleri mevzuatına aykırı faaliyetlere karşı gerekli uyarı ve işlemleri uyguladı.

Muhabir: Haber Merkezi