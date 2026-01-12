Altın alım satım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarının güne nasıl başladığını arama motorlarında araştırıyor. Yeni haftada ise gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Peki, bugün altın fiyatlarında durum nedir? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Ocak 2026 altın fiyatları

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken yatırımcılar altın fiyatlarının güne nasıl başladığını arama motorlarında araştırıyor. Peki bugün gram altın ne kadar? İşte Çorum'da saat 13.00'te alınan anlık fiyatlar;

ALIŞ SATIŞ
GRAM ALTIN 6,390 6,490
ÇEYREK 10,080 10,720
YARIM 20,960 21,440
TAM 41,790 42,675
ATA 43,325 42,445
22 AYAR BİLEZİK 5,865 6,060

İslam Memiş, ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İslam Memiş, ev ve araba alacaklara müjdeyi duyurdu
İçeriği Görüntüle

Muhabir: NURDAN AKBAŞ