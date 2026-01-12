Altın alım satım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarının güne nasıl başladığını arama motorlarında araştırıyor. Yeni haftada ise gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Peki, bugün altın fiyatlarında durum nedir? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Ocak 2026 altın fiyatları

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken yatırımcılar altın fiyatlarının güne nasıl başladığını arama motorlarında araştırıyor. Peki bugün gram altın ne kadar? İşte Çorum'da saat 13.00'te alınan anlık fiyatlar;

ALIŞ SATIŞ GRAM ALTIN 6,390 6,490 ÇEYREK 10,080 10,720 YARIM 20,960 21,440 TAM 41,790 42,675 ATA 43,325 42,445 22 AYAR BİLEZİK 5,865 6,060