Altın alım satım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarının güne nasıl başladığını arama motorlarında araştırıyor. Yeni haftada ise gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Peki, bugün altın fiyatlarında durum nedir? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 12 Ocak 2026 altın fiyatları
BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken yatırımcılar altın fiyatlarının güne nasıl başladığını arama motorlarında araştırıyor. Peki bugün gram altın ne kadar? İşte Çorum'da saat 13.00'te alınan anlık fiyatlar;
|ALIŞ
|SATIŞ
|GRAM ALTIN
|6,390
|6,490
|ÇEYREK
|10,080
|10,720
|YARIM
|20,960
|21,440
|TAM
|41,790
|42,675
|ATA
|43,325
|42,445
|22 AYAR BİLEZİK
|5,865
|6,060
Muhabir: NURDAN AKBAŞ