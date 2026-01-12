Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ (TTO AŞ), girişimcilik, şirketleşme ve uluslararası proje geliştirme alanlarında sahip olduğu kurumsal yetkinliği ileri bir aşamaya taşımaya yönelik “Hitit TTO Girişimcilik, Şirketleşme ve Uluslararası Proje Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesini hayata geçirdi. Proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında destekleniyor.

Proje kapsamında hazırlanan destek sözleşmesi; Hitit Üniversitesi Rektörü ve Hitit Üniversitesi TTO AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

GİRİŞİMCİLİK VE ŞİRKETLEŞME MODÜLÜ

ULUSLARARASI BOYUT KAZANIYOR

OKA desteğiyle yürütülecek proje, Hitit Üniversitesi TTO AŞ’nin girişimcilik ve şirketleşme faaliyetlerini, uluslararası proje geliştirme ve Avrupa Birliği fonları perspektifiyle güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, TTO AŞ ekibinin “Eğiticinin Eğitimi” misyonu doğrultusunda bilgi, yetkinlik ve uygulama kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında uygulanacak “Eğiticinin Eğitimi ve Danışmanlık Programı” ile TTO AŞ ekibine; tasarım odaklı düşünme, iş modeli ve değer önerisi kanvasları, SWOT ve pazar analizi, yatırımcı sunumu hazırlama, şirketleşme süreçleri ve yatırımcı ilişkileri gibi başlıklarda uluslararası fon başvurularını destekleyecek nitelikte bilgi ve uygulama becerileri kazandırılacak.

AB PROJELERİ VE ULUSLARARASI

FONLARA ERİŞİM KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Proje sonunda Hitit Üniversitesi Girişimcilik ve Şirketleşme Modülü, Avrupa Birliği ve uluslararası fon programlarıyla uyumlu bir yapıya kavuşturularak daha etkin şekilde işletilecek. Böylece akademisyenler ve öğrenci girişimciler tarafından geliştirilen iş fikirlerinin ticarileşme süreçlerinin, AB projeleri ve uluslararası destek mekanizmalarıyla entegre biçimde izlenebilir ve sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca proje ile Hitit Üniversitesi TTO AŞ’nin Horizon Europe, Erasmus+, Interreg ve EUREKA gibi Avrupa Birliği ve uluslararası fon programlarına yönelik proje geliştirme ve başvuru kapasitesinin güçlendirilmesi; üniversitenin Ar-Ge, girişimcilik ve şirketleşme alanlarında uluslararası görünürlüğünün ve etki gücünün artırılması hedefleniyor.

Muhabir: Haber Merkezi