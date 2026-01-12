Kent merkezinde gece sabaha karşı seyir halindeyken trafik ışıklarının sürekli kırmızı yanmasına tepki gösteren bir sürücü, mevcut uygulamanın sürücüleri mağdur ettiğini dile getirdi. Dört ayrı kavşaktan geçtiğini ve her birinde kırmızı ışıkta durmak zorunda kaldığını belirten sürücü, çevrede başka araç bulunmamasına rağmen beklemek zorunda kaldığını ifade etti.

“İNSANLAR GECENİN BU SAATİNDE BOŞUNA BEKLİYOR”

Gece geç saatlerde boş yollarda kırmızı ışıkta beklemenin anlamsız olduğunu savunan vatandaş, geçmişte farklı bir uygulamanın hayata geçirildiğini ikaz anlamında kırmızı ışık yanıp söndüğünü hatırlattı. Önceki dönem belediye başkanı Muzaffer Külcü zamanında sinyalizasyon sisteminin düzenlendiğini ancak daha sonra bu uygulamanın kaldırıldığını belirten sürücü, “Şu an saat 03.08 ve kırmızı ışıkta bekliyorum. Etrafımda hiçbir araç yok. İnsanlar gecenin bu saatinde boşuna bekliyor” dedi.

“HEM ZAMAN KAYBI HEM YAKIT KAYBI”

Sinyalizasyon sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan sürücü, bu sayede hem zaman kaybının önleneceğini hem de yakıt tasarrufu sağlanacağını belirterek, “Buradan belediye başkanımıza sesleniyorum. Lütfen belli saatlerden sonra trafik lambalarına çözüm bulunsun” ifadelerini kullandı.