Çorum’un tanınmış perdeci esnafından, Özüyağlı Mefruşat Sahibi Fazlı Özüyağlı (60), dün saat 13.00 sıralarında akciğer ve beyin rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Merhum Ali Özüyağlı’nın oğlu, Haluk, Malik ve Hazel Özüyağlı’nın babaları, Belediye Meclisi Üyesi Kenan Özüyağlı’nın amcasının oğlu olan Fazlı Özüyağlı’nın cenazesi, bugün Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.