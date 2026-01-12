Çorumlu yazar Deniz Karameşe’nin “İnci’nin Günlüğü” serisinin ikinci kitabı “Teos & Efes Antik Kenti ve Deniz Kampı”, Şey Kitap Yayınevi etiketiyle kitapseverlerin beğenisine sunuldu.

Yediden yetmişe her yaştan okura hitap eden İnci’nin Günlüğü, doğayı keşfetmeyi, kültürü hissetmeyi, paylaşmayı, hayal kurmayı ve dünyayı merak etmeyi merkezine alan macera dolu bir anlatı sunuyor. Kitapta, küçük kahraman İnci’nin yaz tatili; deniz, kum ve güneşin ötesine geçerek bir keşif yolculuğuna dönüşüyor.

İnci, Sığacık’ın dar sokaklarında saklambaç oynarken Teos Antik Kenti’nde tarihe dokunuyor, Bademler Köyü’nde tiyatronun büyüsüyle tanışıyor. Pamucak sahilinde dalgalarla buluşan İnci, Efes’te ise tarihin izlerini sürüyor. Her durakta yeni bir heyecan, her gün yeni bir deneyim yaşayan İnci’nin öyküsü; dostluklar, doğa ve kültürle iç içe ilerliyor.

Bir tatil günlüğünden çok, bir çocuğun dünyayı tanıma ve keşfetme serüvenini anlatan kitap, okura “gerçek tatilin insanı değiştiren anılar” olduğu mesajını veriyor.

Deniz Karameşe’nin “İnci’nin Günlüğü – Teos & Efes Antik Kenti ve Deniz Kampı” adlı kitabı; İdefix, Kitapyurdu, D&R, BKM Kitap, Ekin Kitap, Amazon ve birçok kitapçıda satışa sunuldu.

Muhabir: Haber Merkezi