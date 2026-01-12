10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan’ın ev sahipliğinde program düzenlendi.

Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 10 Ocak İdareciler Günü programına, il genelinde görev yapan mülki idare amirleri katıldı.

Programda konuşan Vali Çalgan, Vali Yardımcıları ve Kaymakamların İdareciler Günü’nü kutlayarak, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinde gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Vali Çalgan, mülki idare amirlerine görevlerinde sağlık, kolaylık ve başarı dileklerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi