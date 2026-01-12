Çorum Valisi Ali Çalgan, gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Hitit Öğrenci Yurdu Dikiş Atölyesi’nin açılış programına katıldı.

Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ile birlikte Hitit Öğrenci Yurdu’nda kurulan Dikiş Atölyesi’nin açılış programına katıldı. Açılışta konuşan Vali Çalgan, eğitimin yalnızca akademik başarıdan ibaret olmadığını belirterek, gençlerin el becerilerini geliştirmesinin üretken bireyler olarak hayata hazırlanmalarında önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Gençlerin mesleki ve kişisel gelişimine katkı sunacak atölyenin hayırlı olmasını temenni eden Vali Çalgan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış programının ardından Hitit Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle bir araya gelen Vali Çalgan, gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Öğrencilere zamanlarını verimli kullanmaları, kendilerini sürekli geliştirmeleri ve azimle çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Çalgan, devletin her zaman gençlerin yanında olduğunu vurgulayarak başarı dileklerini iletti.

