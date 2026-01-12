AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Buhara Kültür Merkezi’nde gençlerle bir araya geldi. Programda gençlerin hedefleri ve hayalleri dinlendi, talepler ve beklentiler üzerine sohbet edildi. Ahlatcı, gençlerle olan bağını vurgulayarak, “Gençler bizim geleceğimiz, her zaman yanınızdayız, sizin abiniz olarak her zaman destek olacağız” dedi.

HİTİT KIZ ÖĞRENCİ YURDU’NA YENİ DİKİŞ ATÖLYESİ

Hitit Kız Öğrenci Yurdu’nda açılan Dikiş Atölyesi, öğrencilerin becerilerini geliştirmeleri amacıyla hizmete sunuldu. Açılışta, çalışmanın öğrencilere katkı sağlayacağı ve projede emeği geçenlere teşekkür edildi. Ahlatcı, “Gençlerimizin yanında olmak, onları desteklemek bizim için her zaman öncelik” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERLE KEYİFLİ SOHBET

Hitit Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerle bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet eden Ahlatcı, gençlerin eğitim ve sosyal yaşamla ilgili beklentilerini dinledi. Gençlerin motivasyonlarının artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunan Ahlatcı, “Sizlerin yanında olmak sadece bugün değil, yarınlarınızda da görevimiz. Her zaman dinleyen ve destekleyen bir abiniz var” dedi.

GENÇLERLE DERBİ HEYECANI

Gençlerle birlikte derbi maçı izlenerek heyecan paylaşıldı. Etkinlik sırasında gençler arasındaki birlik ve kardeşlik duygusu ön plana çıktı. Maçın sonunda Fenerbahçe tebrik edildi. Ahlatcı, “Böylesi anlarda bir arada olmak, gençlerle aynı heyecanı paylaşmak bizim için çok değerli” dedi.

VEYSEL’İN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Etkinlikler kapsamında Veysel isimli öğrencinin doğum günü sürprizle kutlandı ve gençlerle birlikte keyifli bir an yaşandı. Ahlatcı, “Gençlerimizin mutluluklarına ortak olmak, küçük sürprizlerle yüzlerini güldürmek de görevimiz” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, gençlerin yanında olmaya ve eğitim ile sosyal yaşamlarında destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. “Sizlerin abisi olarak her zaman yanınızdayız” mesajını iletti.

