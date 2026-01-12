Solmaz, “Halkın iktidarını kurmak için birlikte omuz omuza var gücümüzle çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde CHP'li 81 il başkanıyla genel merkez binasında bir araya geldi.

Partinin 2026'daki stratejisini ve yol haritasını belirlemek amacıyla yapılan il başkanları toplantısında CHP Lideri Özel'e CHP Yurt İçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın eşlik etti.

Toplantıyla ilgili bir değerlendirme yapan CHP İl Başkanı Solmaz, “Türkiye’yi yoksulluğa, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa mahkûm eden bu düzene karşı; partimizi kararlı bir mücadele hattında buluşturan, örgütüyle birlikte yol yürüyen Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde mücadelemiz büyüyerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ