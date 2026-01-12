Cumhuriyet Halk Partisi Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen’in annesi Emine Türkmen (64) vefat etti.

Rahatsızlığından dolayı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Emine Türkmen, hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi Laçin İlçesi Gökgözler Köyü Camisinde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye; CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl Başkan Yardımcıları; Güngör Atak, Hamdullah Uğur Yağmur, Halil Ünal, Şemsi Gökay, Duran Keçeci, Kamil Çil, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Dodurga İlçe Başkanı Süleyman Başar, Osmancık İlçe Başkanı Mahmut Özhan Arslan, Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun, İl Disiplin Kurulu Üyesi Sadık Eker, Merkez İlçe Yöneticileri; Muharrem Gökay, Mustafa Eker, Ferhat Demirci, Mustafa Ilgın, Fatma Aksel, Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, Gökgözler Köyü Muhtarı Mutlu Ünal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi