Borcu bulunan BAĞ-KUR sigortalılarına sağlık hizmeti müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Bağ-Kurlular için süre uzatıldı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, karar kapsamında borcu bulunan BAĞ-KUR sigortalıları ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin borçlarına bakılmaksızın devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edeceklerini söyledi.

Yayımlanan düzenlemeye göre BAĞ-KUR sigortalıların 31 Aralık 2026 tarihine kadar kamu sağlık hizmetlerinden kesintisiz şekilde faydalanabileceklerini kaydeden Başkan Gür, bu kararın alınmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR