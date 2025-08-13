Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, merkeze bağlı Tarhan Köyü'nde yaşanan “Cemevi'nde Ezan Okutulması” olayının basına yanlış aksettirildiğini açıkladı.

“KÖYDE HEM CAMİ HEM DE

CEMEVİ BULUNMAKTADIR”

Çorum Merkeze bağlı Tarhan Köyü'nde yaşanan ve basına olumsuz şekilde aksettirilen “Cemevine hoparlör takılması olayı” ile ilgili Muhtarlar Derneği olarak tüm köy muhtarları adına bir açıklama yapmanın hasıl olduğunu kaydeden Yıldırım Külcü, “Yapılan açıklamalardan da anlaşıldığı üzere köyümüzde hem cami hem cemevi bulunmaktadır. Köy camisinin çatısında meydana gelen çökme dolayısıyla, hoparlör sistemi çalışmaz hale gelmiştir. Bunun üzerine köyün akil insanları, merkezi sistemle okunan ezanın köye ulaştırılmasını sağlamak düşüncesiyle köyün ortak varlığı olan cemevi çatısına hoparlörün takılmasını uygun görmüşler ve ezan sesinin köye ulaştırılmasını sağlamışlardır” dedi.

“MUHTARIMIZ KARARI

TEK BAŞINA VERMEDİ”

Hoparlörün cemevi çatısına takılmasının muhtarın tek başına verdiği bir karar olmadığına dikkat çeken Külcü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Kaldı ki tek başına bile karar vermiş olsaydı, bunun neresi yanlış olurdu? Cemevi kapatılmamış, camiye çevrilmemiş, içinde cemaat toplanıp namaz kılmamış, sadece çatısına bir hoparlör takılmış. Bu olayın çok büyük tepki yarattı, ortalık karıştı, inanç dayatması ile karşı karşıyayız, infale sebep oldu ve benzeri ifadeler ile paylaşılması tam bir fitne kazanı kaynatma ve kaos çıkarma çabasından ibarettir.

Alevi Bektaşi geleneği içinde yaşamını sürdüren her kardeşimize saygımız sonsuzdur. Ancak bu şehrin muhtarları adına sormak isteriz. Hangi kanun cemevinin çatısına zorunlu bir durum var iken hoparlör takılıp ezanın duyurulmasını yasaklamaktadır, suç saymaktadır. Yahut Alevi geleneği içerisinde cemevinin çatısına hoparlör takılmasını tekrar ediyoruz zorunlu bir durum varken yasaklayan bir inanç var da biz mi duymadık.

“SORUŞTURMA KONUSUNU

DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ”

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre muhtarımız hakkında bir soruşturma açılmış. Valilik şehirde en üst yönetim noktasıdır. Valimizin konunun ne olduğunun araştırılmasını istemiş olması gayet doğaldır. Ancak ortada yasal olarak suç oluşturan hiçbir eylem yok iken; konunun hukuken bir soruşturmaya dönüştürülmesi söz konusu olursa, bunu kabul etmemiz mümkün değildir.

Böyle bir durum ancak birilerinin gazını almak için muhtarın kurban seçilmesi anlamına gelecektir. Biz köy muhtarları olarak muhtarımızın hukuken ve ahlaken masum olduğu inancını taşıyoruz. Hiçbir kötü niyet yoktur, yasa dışı bir durum da yoktur. Valilik tarafından yapılan incelemenin zorlama şartlarla hukuki bir soruşturmaya dönüştürülmeden Valilik sorumluluğu ile konunun ne olduğunun araştırılıp soruşturulması meselesinden ibaret olmasını diliyoruz.

“FİTNE ATEŞİ

YAKILMASIN”

Son sözümüz şudur: Bizler 1000 yıldır bu topraklarda kardeşce yaşıyoruz. Varlığı da yokluğu da birlikte yaşadık. Acıyı sevinci birlikte paylaştık. Her türlü zorluğu birlikte göğüsledik. Hiç kimse bu milletin camisinden, ezanından, cemevinden de rahatsız olmadı, olmamalıdır. Biz millet olarak topyekün bayrağımıza, toprağımıza, dinimize, devletimize, istiklal ve istikbalimize el uzatan eli kırmayı biliriz.

Yeter ki içimize fitne ateşi düşürmeye çalışanlar, kardeşliğimize tefrika sokmaya, ikilik çıkarmaya çalışanlar bundan vazgeçsinler. Dışarıda zaten yeteri kadar düşman var, bir de içimizden ihanete yeltenenler olmasın.

Bilinmelidir ki, biz bu toprakları bize vatan yapan özümüzü aynen koruyoruz. Biz aynı yolun yolcusu, aynı bağın gülü, aynı dağın yeli, aynı çeşmenin suyu olarak kalmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Muhabir: Haber Merkezi