Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

11-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2’si hırsızlık, 1’i kasten öldürme suçları olmak üzere toplamda 12 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 2 erkek şahıstan 2 kadın ve 1 erkek bulunurken, 1 erkek şahsın aranma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ