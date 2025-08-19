Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
11-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2’si hırsızlık, 1’i kasten öldürme suçları olmak üzere toplamda 12 şahıs yakalandı.
Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 2 erkek şahıstan 2 kadın ve 1 erkek bulunurken, 1 erkek şahsın aranma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Çorum'da atık plastik yüklü tır alev alev yandı! Yol trafiğe kapandı
Çorum'da atık plastik yüklü tır alev alev yandı! Yol trafiğe kapandı
İçeriği Görüntüle

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ