İlçede gece saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, yerini kara bıraktı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Oğuzlar ilçesindeki ceviz bahçeleri karla kaplandı.

Kar kalınlığının bazı yerlerde 20 santimetreye kadar yükseldiği ceviz bahçelerinde güzel görüntüler oluştu.

Öte yandan, Çorum kent merkezi ile D100 kara yolunu birbirine bağlayan Çorum-Osmancık kara yolunun Laçin ilçe merkezi çevresinde de kar etkili oldu.

Whatsapp Image 2026 01 12 At 14.10.19 (2)Karayolları ekipleri, güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte kar ve karla karışık yağmurun bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Çorum'da kuvvetli rüzgâr nedeniyle elektrik telleri koptu, ağaçlar devrildi
