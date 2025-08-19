Çorum Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Beyarmudu Belediyesi arasındaki kardeşlik köprüsü yeni bir buluşmaya sahne oldu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve ailesini Çorum’da misafir etti.

Başkan Aşgın, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kardeş belediyemiz Beyarmudu’nun Belediye Başkanı, değerli dostum Bülent Bebek ve kıymetli ailesini şehrimizde ağırlıyoruz. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Hoş geldiler, sefalar getirdiler” ifadelerini kullandı.

Çorum Belediyesi ile Beyarmudu Belediyesi arasında daha önce imzalanan “kardeş belediye protokolü” kapsamında iki şehir arasında kültürel, sosyal ve belediyecilik alanında işbirliği sürüyor. Ziyaret kapsamında Çorum’un tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtılması, yerel yönetim alanında deneyim paylaşımı ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Başkan Aşgın, misafirlerine Çorum’un tarihi ve kültürel mekânlarını gezdirmeyi planladıklarını, ayrıca belediyecilik faaliyetleri üzerine istişarelerde bulunacaklarını aktardı.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ise gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, “Çorum’u kardeş belediyemiz olarak görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu birlikteliğin her iki şehir için de faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK