Derviş Günday Toplantı Salonu’nda düzenlenen genel kurulda mevcut oda başkanı Erol Bozkurt tüm üyelerin oyunu alarak yeniden başkanlık görevine seçildi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür’ün divan başkanlığına seçildiği kongrede divan üyeliklerini ise Uğur Şirin, Veysel Göre, Fevzi Şeker ve Çelebi Kavuklu yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden kongrede Yönetim Kurulu faaliyet ve Denetim Kurulu raporu ile gelir-gider , bilanço okunarak ayrı ayrı oylandı. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibrası ile devam eden kongrede yeni dönem çalışma planı, tahmini bütçe, huzur hakkı ücretleri de onaylandıktan sonra seçimlere geçildi.



Mevcut Oda Başkanı Erol Bozkurt’un tek liste ile aday olduğu kongrede Oda Yönetim Kurulu’na “Turan Arslan, Zeynal Öncel, Ahmet Beker, Mustafa Şen, Fatih Yıldız, Turgay Başaran, Ertan Uzuner ve Ümit Şahin”, Denetim Kurulu’na “Bekir Gül, Muharrem Uygun ve Salih Eker” seçildi.

Kongre sonunda üyelere teşekkür ederek 8 yıl önce göreve başladığını ve bugüne kadar esnafa layık olmak için elinden gelen çabayı yönetimleri ile birlikte gösterdiklerini anlatan Bozkurt; “Üyelerimizi en güzel şekilde temsil ettiğime inanıyorum. Ben de sizler gibi bir esnaf ve işletme sahibiyim. Gönüllerimiz bir olduğu sürece sizlere hizmet etmeye devam edeceğimiz için onur duyuyorum. Desteğiniz için sağolun, varolun” dedi.