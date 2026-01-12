Önceki gün öğlen saatlerinde akciğer ve beyin rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekte olduğu Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybeden Fazlı Özüyağlı, Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

Merhum Ali Özüyağlı’nın oğlu, Haluk, Malik ve Hazel Özüyağlı’nın babaları, Belediye Meclisi Üyesi Kenan Özüyağlı’nın amcasının oğlu olan Fazlı Özüyağlı’nın cenazesine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, birim amirleri başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı yerde merhum hemşehrilerimiz Kadir Şahin ve Durgut Aslan’ın da cenaze namazı kılındı.

