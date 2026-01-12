Cumartesi günü kurulan Oto Pazarı’nda gerçekleştirilen ücretsiz çorba dağıtımına, esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, “Oto Pazarı’ndaki esnafımız ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza sıcak çorba ikramında bulunduk. Bu soğuk kış günlerinde bir yandan vatandaşlarımızın içini ısıtırken diğer yandan da onların sorun ve taleplerini dinledik. Saadet Partisi Çorum İl Teşkilâtı olarak önümüzdeki günlerde diğer semt pazarlarımızda ve farklı noktalarda da sıcak çorba ikramına devam edeceğiz.” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi