CHP önceki Merkez İlçe Başkanlarından İsmail Kalender’in, Gökhan, Önder ve Ümit Kalender’in babaanneleri olan Emine Kalender’in cenazesi, saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenen törenden ve Pınarcık (Ezil) köyünde kılınan cenaze namazından sonra köy mezarlığına toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkanı Veli Uysal, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi