Hükümetin kamu emekçilerine sunduğu teklifin kabul edilemez olduğu belirterek alanlara inen KESK üyeleri Kadeş Barış Meydanı’ndaki biraraya geldi.

“İktidarın hepimizle dalga geçen teklifine karşı yetkinin asıl sahiplerini göreve çağırıyoruz. Emeğin haklarının gasp edilmesine, sefalet zammına, yoksullaşmaya, açlık sınırının altında yaşamaya, masanın oyununa, krizin faturasının emekçiye kesilmesine karşı iş bırakıyoruz” denilen eyleme CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da destek verdi.

KESK Dönem Sözcüsü Nevzat Veldet, TümBel-Sen Şube Başkanı ve Çorum’da yaptığı açıklamada, hükümetin kamu emekçilerine ve emeklilere sunduğu teklifin sefalet dayatmasından ibaret olduğunu söyledi.

“Üretimden gelen gücümüzü kullanıyoruz, bugün hizmet üretmiyoruz” diyen Nevzat Veldet, hükümetin toplu sözleşme teklifine de sert tepki gösterdi. “Kapı Kulu Değil, Emekçiyiz” diyen Veldet verilen zammın günlük simit parasına bile yetmeyeceğini dile getirdi.

Nevzat Veldet, hükümetin ikinci teklifini hatırlatarak şunları kaydetti: “İlk teklifte 2026 yılı için %10+%6, 2027 için %4+%4 öngörülmüştü. Buna sadece 2026 için taban aylığa 1.000 TL eklenmesi teklif edildi. Mevcut 18 bin 316 TL taban aylığa eklenen bu miktar, vergi kesintilerinden sonra günlük bir simit parasına bile denk gelmiyor. Kamu emekçileriyle ve emeklileriyle adeta alay ediliyor”

Hükümetin teklifinin milyonlarca kamu emekçisinin ve emeklinin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu vurgulayan Veldet talepler arasında yer alan insanca yaşamaya yetecek ücret artışı, kira yardımı, ücretsiz ulaşım ve yemek desteği, güvencesiz istihdama son verilmesi, ücretsiz kreşlerin açılması, mülakatın kaldırılması ve kadın emekçilerin maruz kaldığı ayrımcılığın son bulması gibi maddelerin hiçbirine değinilmediği de ifade etti.

“Ortada bir toplu sözleşme teklifi yoktur, sadece sefalet dayatması vardır” diyen KESK Dönem Sözcüsü Veldet, Hakem Kurulu’nun da hükümetin “noterliği” yaptığını belirtti.

