Terminale giriş yapan otobüs sayısı ile kayıtlara giren otobüs sayısı arasında fark olduğunu tespit eden belediye görevlileri, durumu belediye yönetimine bildirdi.

İddia üzerine Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın talimatı üzerine 15 Eylül'de idari soruşturma başlatıldı.

Teftiş Kurulu Müdürlüğünce yapılan incelemede, otogarların gişelerinden alınan ücretleri toplamakla görevli tahsildar A.E'nin, gün içinde otogara giren bazı otobüslerin kayıtlarını silerek, giriş ücretlerini zimmetine geçirdiği tespit edildi.

Kayıtların tutulduğu yazılım firmasınca hazırlanan raporda ise, 1 yılı aşkın süre içinde silinen otobüs giriş kayıtların ekonomik değerinin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirlendi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Çorum Belediyesince idari soruşturmanın tamamlanmasının ardından idari yaptırımların uygulanacağı ve oluşturulacak dosya ile 13 Ekim Pazartesi günü Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Öte yandan şüphelinin suçunu itiraf ettiğini ve şeytana uyduğunu söylediği öğrenildi.