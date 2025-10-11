Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşeni EMEP, DEM Parti, Sol Parti ve Eğitim-Sen yöneticilerinin katılımıyla 10 Ekim saldırısında yaşamını yitiren Emine Ercan için bir anma programı düzenlendi. Büyükdivan Köyü’ndeki mezarı başında yapılan anmaya siyasi partilerden, sendikalardan ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinden yönetici ve üyeler katıldı.

“ADALET MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından bir açıklama yapan Emine Ercan’ın eşi Cuma Ercan, 10 yıllık dönemde yargılanmayan ve yargı önüne çıkartılmayan isimlerin iyi bilinmesi gerektiğini belirterek, “Bu davanın firari sanıkları var. Suriye’de yerleri belli olduğu halde tüm çabamıza rağmen yargı önüne çıkarılmadılar ve korundular. Katliama yol verenler de yargı önüne çıkarılmadılar. Bunların sanık sandalyesine oturtulmasını istiyoruz. Terör örgütü IŞİD mensuplarının sınırdan geçmesine göz yumanlar, IŞİD mensuplarına ‘şeyhim’ diyenler, canlı bombaların adım adım takip edildiği halde ‘eylem yapmadan tutuklayamayız’ diyenler, ‘patlamadan sonra oylarımız arttı’ diyenler, ‘konuşursam yer yerinden oynar’ diyenler, miting alanında önleyici tedbirler almayanlar, patlamadan sonra yaralılara gaz bombası atanlar, sağlık çalışanlarının yaralılara müdahalesini önleyenler ve dönemin tüm yetkilileri yargılanana kadar bu dava bitmeyecektir. Yeni katliamlar olmaması için daha çok yan yana gelmeli ve barışı savunmalıyız. Karanlık günlerin gelmemesi için mücadelemizi yükseltmeliyiz” dedi.

“10 EKİM’İ UNUTTURMAYACAĞIZ”

Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Muharrem Özünel ise 10 Ekim 2015’de Ankara’da bir barış mitingi düzenlenmek istendiğini kaydederek, “Türkiye’nin yakın tarihine baktığımızda ne zaman halk muhalefeti yükselse ve sermayedarlar ne zaman sıkışsa mutlaka bir katliam yaşıyor” dedi.

Katliamların arkasında devletin görünmeyen yüzünün bir şekilde kendisini hissettirdiğini söyleyen Özünel, “Bilindiği gibi 2015 yılı AKP iktidarının ilk defa seçimi kaybettiği bir dönemdir. Bunun acısını emekçilere ödetmeye çalıştılar. Temmuz ayında Suruç ve Ekim ayında Ankara katliamı yaşandı. Katiller elini kolunu sallayarak Antep’ten Ankara’ya kadar geldiler. Devlet kendi hatasını kabul etmeyip, kendisiyle yüzleşmek istemiyor. Aradan 10 yıl geçmiş. Bugün de faşizmi kurumsallaştırmak için yapılan keyfi uygulamalar devam ediyor. Bunların hesabı sorulmadan bu anmalardan vaz geçmeyeceğiz. 10 Ekim’i unutturmayacağız” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK SORUMLULARDAN

HESAP SORANA KADAR

MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

DEM Parti PM Üyesi Ümit Küçükbayatlı, ülkenin emekten, barıştan ve demokrasiden yana olan onurlu insanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen katliamın üzerinden 10 yıl geçtiğini belirtti.

Katilleri ve katillerin arkasındaki planlayıcı ve azmettirici güçleri bu ülkenin katliamlar tarihinden dolayı çok iyi tanıdıklarını vurgulayan Küçükbayatlı, “Katiller ve arkasındaki güçler, bundan 10 yıl önce gerçekleştirdikleri katliamla umutlarımızı yok etmek ve yaşadığımız coğrafyayı kendi zihniyetlerinin karanlığına mahkûm etmek istediler. Halklar arasında düşmanlık geliştirmek, çatışma ve zulüm siyasetini süreklileştirmek temel amaçlarıydı.

Ancak bu karanlık zihniyetin sahipleri, tüm çabalarına ve saldırılarına rağmen başaramadı. Emek, barış ve demokrasi mücadelemize geri adım attıramadılar.

Katliamın 10. yılında, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin başarıya ulaşması için mücadelemiz her alanda devam ediyor. Katliamdaki gerçek sorumlulardan hesap sorana kadar, ihmali bulunan tüm kamu görevlileri yargılanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi