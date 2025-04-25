Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yolsuzluk iddiası ile iki profesöre operasyon düzenlendi.

İstanbul ve Çorum merkezli operasyonda kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesi ile iki profesör hakkında çalışma başlatılırken, profesörlerden birinin daha önce Çorum’da görev yaparken İstanbul’a gittiği diğerinin hala Çorum’da bulunduğu alınan bilgiler arasında yer aldı.

Operasyondaki gizlilik nedeniyle detaylar henüz netliğe kavuşmazken bu konuda çok sayıda hasta ve çalışanın da bilgisine başvurulduğu ve soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.