Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,3'ünü motosiklet, %41,3'ünü otomobil, %10,9'unu kamyonet, %1,4'ünü kamyon, %1,3'ünü traktör, %0,5'ini minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %162,8, kamyonette %90,4, otomobilde %47,1, kamyonda %44,3, otobüste %31,9, motosiklette %23,6, minibüste %17,8 artarken traktörde %43,5 azaldı.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,7'sini otomobil, %20,8'ini motosiklet, %14,8'ini kamyonet, %7,0'ını traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ÇORUM’DA 98 BİN 341 OTOMOBİL VAR

Temmuz ayı sonu itibariyle Çorum’da 219 bin 790 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı Samsun’da 519 bin 311, Tokat’ta 246 bin 567 ve Amasya’da ise 159 bin 593’e ulaştı.

Çorum’daki araçların 98 bin 341’i otomobillerden oluşurken, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısında 2 bin 525 minibüs, bin 23 otobüs, 25 bin 411 kamyonet, 6 bin 272 kamyon, 37 bin 739 motosiklet, 532 özel amaçlı araç ve 47 bin 947’si ise traktör olarak kayıtlara geçti.

Muhabir: SELDA FINDIK