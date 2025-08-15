Başkan İspir, “3 milyon 250 bin lirayı getirene anahtarı teslim edeceğim” diyerek, aracın satışından elde edilecek gelirin ilçe hizmetlerinde kullanılacağını duyurdu.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde belediyeye aldığı makam aracı nedeniyle eleştirilerin hedefi haline gelen Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, söz konusu makam aracını satacağını açıkladı.

Taner İspir, katıldığı bir programda, "Şuanda huzurunuzda bu aracı satılığa çıkarıyorum. 3 milyon 250 bin lirayı getirene anahtarını teslim edeceğim. Ve o parayla ilçemize değişik hizmetlerde bulunacağım" ifadelerini kullandı.