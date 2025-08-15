Çorum'da bulunan bir depoda meydana gelen feci olayda, atık yağ tankına düşen ve hayatını kaybeden Hacer Kepçe ile 12 yaşındaki oğlu Recep Kürşat Kepçe gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Üzücü bir kaza sonucu hayatını kaybeden anne ve oğlu Cuma Namazı sonrası Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bazı daire müdürleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

ÇORUM HABER merhum ve merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi