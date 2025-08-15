BİM, Migros ve McDonald’s’a Et Tedarik Eden Erşan Et Konkordato İlan Etti: “Böyle Müşteriler Varsa Neden Batmasın?”

Türkiye’nin önde gelen et tedarikçilerinden Erşan Et, konkordato talebinde bulundu. Şirket, BİM, Migros, A101, Metro, Carrefour gibi dev market zincirlerinin yanı sıra McDonald’s’a da et ve burger tedarik ediyordu.

Bu gelişme, “Böylesine büyük müşterileri olan bir şirket nasıl batar?” sorusunu gündeme taşırken, ünlü ekonomist İris Cibre’den dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"VADELER UZUN, ÇALIŞMA ZORLAYICI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cibre, dev zincirlerin tedarikçilerini zorlayan ödeme koşullarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Herkes şaşırmış, müşteriler bunlarsa, nasıl batar?

Bu müşterilerin gücü nedeniyle öyle vadelerde ödüyor ki, bir de konsinye çalışıyorlar.

Şirketin kredisi de varsa, nakit akışını iyi yönetemediyse, başka birkaç müşteri battıysa batar, neden batmasın?”