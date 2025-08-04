Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, sosyal medyadan yaptığı duyuruda yeni aracın 19 TC 443 plakasıyla göreve başladığı açıklandı.

İsbir, konuyla ilgili açıklamayı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paylaşımda bir video da yayınlayan İsbir, eski aracın artık hizmet veremeyecek duruma geldiğini belirtti. İsbir açıklamasında, “19 ZA 001 plakalı hizmet aracımız ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı, bundan böyle 19 TC 443 plakalı hizmet aracımız ilçemize hizmet verecektir. Yeni hizmet aracımız ilçemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi