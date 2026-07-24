Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Başdanışmanı Cahit Bağcı’yı makamında ziyaret ederek ilçeye yönelik projeleri görüştü. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Ortaköy’ün geleceğine yön verecek yatırımlar ele alındı.

Görüşmede ilçede devam eden çalışmaların yanı sıra planlanan projeler detaylı şekilde masaya yatırıldı. Ortaköy’ün kalkınması, altyapı ve üstyapı yatırımlarının hızlandırılması ile yerel hizmetlerin kalitesinin artırılması konularında karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Ortaköy halkının refahını artırmaya yönelik hazırlanan proje dosyalarını Cahit Bağcı’ya sunarak destek talebinde bulunan İsbir, “Ortaköy’ümüzü her alanda daha ileriye taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. İlçemizin yatırımlardan hak ettiği payı alması adına görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başdanışmanı Cahit Bağcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ortaköy’ün gelişimine katkı sağlayacak projelere gerekli desteğin verileceğini ve süreci yakından takip edeceklerini ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ