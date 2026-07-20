Çorum’un Ortaköy ilçesinde 2023 yılında başlatılan doğalgaz çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde incelemek üzere sahaya inen Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Doğalgaz firmasının taşeron ekipleri ve sahadaki çalışanlarla bir araya gelen Başkan İsbir, yürütülen çalışmaların geldiği aşamayı yerinde değerlendirdi. İncelemeler sonrası kamuoyuna açıklamalarda bulunan İsbir, projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirtti.

2023 yılında başlayan çalışmalar kapsamında doğalgaz firmasının ilçeye yaklaşık 4 milyon dolarlık yatırım yaptığını ifade eden İsbir, “2026 yılı sonu itibarıyla ilçemizdeki doğalgaz şebekesi uzunluğu 22 kilometreye ulaşacak. Aynı dönemde abone sayısının 750’ye çıkmasını ve ilçemizde doğalgaz kullanım oranının yüzde 96 seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Kalan kısmın ise 2027 yılı içerisinde tamamlanacağını vurgulayan İsbir, “Bu sürecin ardından ilçemizde doğalgazla ilgili herhangi bir eksiklik kalmayacak” diye konuştu.

Doğalgaz hizmetinin ilçeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden İsbir, “Bu büyük hizmetin Ortaköy’ümüze ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi