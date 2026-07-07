Ortaköy Devlet Hastanesi’nin sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir destek hayata geçirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katkılarıyla temin edilen modern solunum cihazı, Belediye Başkanı Taner İsbir’in öncülüğünde hastane yetkililerine teslim edilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

İlçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen destek kapsamında temin edilen cihaz, düzenlenen törenle Ortaköy Devlet Hastanesi’ne kazandırıldı. Yetkililer, yeni cihazın özellikle solunum sıkıntısı yaşayan hastaların tedavisinde büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçeye sağlanan destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya’ya teşekkür etti. Başkan İsbir, yapılan girişimler sonucunda ilçenin önemli ihtiyaçlarından biri olan solunum cihazının kısa sürede temin edilerek hastaneye kazandırıldığını ifade etti. İsbir, “İlçemize gösterilen bu hassasiyet, sağlık hizmetlerimizin kalitesini daha da artıracaktır. Ortaköy halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Cihazın teslimi için hastane önünde bir araya gelen belediye ve sağlık yöneticileri, bu desteğin hastaların başka merkezlere sevk edilmeden yerinde tedavi edilebilmesi açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti. Hastane yönetimi ve sağlık personeli, cihazın kurulumunun tamamlanmasının ardından kısa sürede hizmete alınacağını bildirdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR