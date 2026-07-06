Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Yaylacık köyü (Göpsen), tarihinde ilk kez geniş katılımlı bir “Halk Buluşması Festivali”ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 9 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek festivalin, yalnızca bir etkinlik olmanın ötesinde, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Yaylacıklıları aynı duygu ve ortak değerler etrafında buluşturması bekleniyor.

Avrupa’dan Avustralya’ya, Türkiye’nin dört bir yanından farklı ülkelere kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Yaylacıklılar, bu özel günde köylerinde bir araya gelmek için gün sayıyor. Festivalin, uzun yıllardır gurbette yaşayan vatandaşlarla köy halkı arasında güçlü bir bağ kurması hedefleniyor.

Festival; Avrupa Göpsenliler Yardımlaşma Dayanışma Kültür Derneği, Çorum Yaylacıklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yaylacık Köyü Muhtarlığı ve gönüllülerin katkılarıyla organize ediliyor. Etkinlikte birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarının ön plana çıkacağı vurgulanıyor.



Dernek yetkilileri, organizasyonun sadece bir günle sınırlı görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, bu buluşmanın Yaylacık’ın geleceğine yönelik ortak akıl ve iş birliğini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu ifade etti. “Köyüne, kültürüne, tarihine ve insanına sahip çıkma” anlayışının festivalin temelini oluşturduğu belirtildi.

Belirlenen vizyon doğrultusunda; köyün sosyal ve kültürel değerlerinin yaşatılması, genç kuşaklarla bağların güçlendirilmesi ve çeşitli projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda su projesi, tarih-kültür sanat evi, çevre düzenlemeleri, ağaçlandırma kampanyaları, eğitim destekleri ve sosyal yardımlaşma çalışmaları gibi birçok başlıkta faaliyet yürütülmesi hedefleniyor.

Festival programında sanatçılar, konuşmacılar ve çeşitli etkinliklerin yer alacağı, hem kültürel değerlerin yaşatılacağı hem de köyün geleceğine dair önemli mesajların verileceği bildirildi.

Organizasyon komitesi yaptığı açıklamada, tüm Yaylacıklıları bu anlamlı buluşmaya davet ederek, “Bu festival sadece bir eğlence programı değildir; geçmişe vefa, bugüne sahip çıkma ve geleceği birlikte inşa etme iradesidir” ifadelerine yer verdi.