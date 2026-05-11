Ortaköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen programda gençler, bölgenin önemli kültürel ve doğal miraslarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Ziyaret kapsamında heyete, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir bizzat eşlik ederek ilçenin tarihi ve turistik değerleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Programın ilk durağı, Hitit İmparatorluğu’nun önemli idari merkezlerinden biri olan Şapinuva Antik Kenti oldu. Başkan İsbir, burada yürütülen kazı çalışmaları, gün yüzüne çıkarılan tabletler ve Hitit medeniyetinin dünya tarihindeki önemi hakkında gençleri bilgilendirdi. Antik kentte yapılan gezide katılımcılar, binlerce yıllık kalıntılar arasında adeta tarihte bir yolculuğa çıktı.

Tarihi ziyaretin ardından heyet, Türkiye’nin en uzun yürüyüş rotalarından birine sahip İncesu Kanyonu’nu gezdi. Doğal yapısı ve etkileyici manzarasıyla dikkat çeken kanyonda gençlerle birlikte yürüyen Başkan İsbir, bölgenin turizm potansiyeli ve ekolojik değerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Ziyaretin sonunda değerlendirmede bulunan Başkan Taner İsbir, gençlerin kültürel mirasa gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Samsun İlkadım’dan gelen gençlerimizi ilçemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Şapinuva gibi tarihi bir merkezi ve İncesu Kanyonu gibi eşsiz bir doğa alanını gençlerimize tanıtmak bizim için çok önemli. Tüm gençlerimize kapımız her zaman açıktır” ifadelerini kullandı.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi. Gençlik Meclisi üyeleri, misafirperverliği ve bilgilendirici rehberliği dolayısıyla Başkan İsbir’e teşekkür etti.

