Ortaköy Belediyesi, Ramazan ayı ile birlikte vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

Ortaköy Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde; işletmelerin hijyen koşulları, üretim alanlarının temizliği, personel hijyeni, gramaj uygunluğu, fiyat tarifeleri ve ruhsat kontrolleri titizlikle incelendi.

Özellikle Ramazan ayında tüketimi artan ekmek, pide ve unlu mamullerin standartlara uygun üretilip üretilmediği detaylı şekilde kontrol edildi.

Ekipler, kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelere teşekkür ederken; denetimlerin amacının cezai işlem uygulamaktan ziyade vatandaşların sağlığını korumak ve işletmelerde kalite standartlarını yükseltmek olduğunu belirtti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR