Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Adalet Bakanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. İsbir, ziyaret kapsamında Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ortaköy İlçesi Emniyet Hizmet Binasının yenilenmesine yönelik proje ele alındı. Başkan İsbir, yeni ilçe emniyet binasının bir an önce yapılmasının önemine dikkat çekerek projeye destek talebinde bulundu.

Ziyaret sonunda Başkan İsbir, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’a görevlerinde başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi