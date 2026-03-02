AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İl Başkanı Yakup Alar ve il yönetim kurulu üyeleri, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’i makamında ziyaret etti.

İftar programının ardından gerçekleştirilen ziyarette, ilçe çalışmaları ve yerel yönetim faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Ortaköy’de yürütülen hizmetler ve planlanan projeler ele alındı.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Taner İsbir, AK Parti teşkilatıyla birlikte Ortaköy için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, ilçeye yönelik yeni projeler üretmeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK