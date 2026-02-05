Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Karahacip Erdal Öztaş İlkokulu’na masa tenisi hediye ederek öğrencilere spor alanında destek verdi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan İsbir, göreve geldikleri günden bu yana spor yatırımlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Gençlere yapılan her yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu ifade eden İsbir, “Onların yüzünün gülmesi, ailelerinin mutluluğu bizim için çok kıymetli. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Gençlerin sadece bilgiyle değil, yetenekleriyle de donatılması gerektiğini belirten Başkan İSBİR, sporu bu noktada çok önemsediklerini söyledi. Başarılı, zamanını verimli kullanan ve sporla iç içe olan gençleri desteklemeye devam edeceklerini dile getiren İSBİR, “Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Karahacip Köyümüzün gençlerine hediye ettiğimiz masa tenisinin hayırlı olmasını, sağlıklı günlerde kullanmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.

Ortaköy Belediyesi’nin spor ve gençlik alanındaki desteklerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.