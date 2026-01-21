Ortaköy Belediyesi ekipleri, kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte ormanlık alanlarda yaşayan yaban hayvanlarının aç kalmaması için yem ve mama desteğinde bulundu. Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için belirlenen noktalara yem bırakıldı.

Ekipler, yaban hayvanlarının yanı sıra kuşlar için de açık alanlara buğday ve çeşitli yiyecekler bırakarak doğadaki canlılara destek oldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, özellikle kar yağışının yoğun olduğu ve doğa örtüsünün karla kaplandığı dönemlerde bu tür çalışmaların büyük önem taşıdığını ifade etti. Başkan İsbir, “Hayvanların barınma ve beslenme konusunda mağdur olmaması için belirli noktalara düzenli olarak yem bırakıyoruz. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz” dedi.

Yem bırakma çalışmalarının belli aralıklarla devam ettiğini vurgulayan İsbir, yaban hayatına destek amacıyla başlatılan bu uygulamaya duyarlı vatandaşların da katkı sağlamasının önemine dikkat çekti.

