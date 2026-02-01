Çorum'da ulaşım ağının can damarı olarak nitelendirilen ve vatandaşların uzun süredir sonucunu beklediği yatırım için Ankara'da hareketli saatler yaşandı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Başkentte gerçekleşen görüşmede Çorum genelindeki ulaşım projeleri ele alındı.

URALOĞLU'NA

TALEP DOSYASI

Ziyaretin ana gündem maddesini karayolu yatırımları oluşturdu. Başkan İsbir, yapımı devam eden Çorum–Ortaköy Karayolu başta olmak üzere bölgedeki ulaşım ihtiyaçlarını içeren dosyayı Bakan Uraloğlu’na iletti.

Görüşmede mevcut projelerin son durumu hakkında değerlendirmeler yapıldı. Planlama aşamasındaki yeni yatırımların hızlandırılması gerektiği belirtildi. Ulaşım altyapısının güçlendirilmesinin bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkı üzerinde duruldu.

Temasların ardından değerlendirmede bulunan İsbir, ilçenin kalkınması adına yürütülen çalışmalara değindi. İsbir, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi konusundaki desteklerinden dolayı Bakan Uraloğlu’na teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi