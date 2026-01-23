Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan Çorum ve Yozgat’ı kapsayan doğalgaz bağlantı hatları için kamulaştırma süreci başlatıldı.

Resmi Gazete’nin 22 Ocak 2026 tarihli sayısında yer alan, 21 Ocak 2026 tarihli ve 10892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; ekli liste ve haritada güzergâhları belirlenen doğalgaz bağlantı hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla acele kamulaştırma yapılmasına karar verildi.

Karara göre; projelerin hayata geçirilmesi için güzergâhlar üzerinde bulunan taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için gerekli alanlar kamulaştırılacak.

Kamulaştırma işlemleri, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca acele kamulaştırma usulüyle yürütülecek.

Kararın ekinde yer alan listeye göre kamulaştırma kapsamına alınan projeler ve hat uzunlukları şöyle:

“Çorum–Ortaköy Doğal Gaz Bağlantı Hattı İl: Çorum Uzunluk: 47,327 km

Yozgat–Baydiğin–Aydıncık Doğal Gaz Bağlantı Hattı İl: Yozgat – Çorum Uzunluk: 19,820 km”

