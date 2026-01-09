Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bir dizi ziyarette bulunarak ilçeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Başkan İsbir, Ortaköy’ün ihtiyaç ve taleplerini her platformda dile getirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Göreve geldiği 2014 yılından bu yana Ortaköy için yoğun bir gayret içerisinde olduklarını belirten İsbir, yaptığı açıklamada, “Sevdamız, işimiz, her şeyimiz Ortaköy. Bu anlayışla ilçemiz adına her imkânı, her platformda değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

AK PARTİ GRUP TOPLANTISINA KATILDI

Başkan Taner İsbir, ziyaretleri kapsamında K Parti Grup Toplantısı’na da katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını dinleyen İsbir, konuşmada yer alan mesajları not aldığını ifade etti.

Başkan İsbir’in Ankara temaslarının, Ortaköy’e yönelik proje ve hizmetlerin takibi açısından önemli olduğu vurgulandı.

